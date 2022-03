O fluxo de caixa é uma das mais importantes ferramentas para a gestão de qualquer negócio. Confira como funciona!

Fluxo de caixa: recebimentos, pagamentos e projeções

O fluxo de caixa é uma das ferramentas mais importantes para a gestão de qualquer negócio, visto que é através desse controle que é possível analisar como está o caixa da empresa. Entretanto, é também uma ferramenta muito negligenciada na administração financeira das empresas.

Entradas e saídas

É importante enfatizar o impacto positivo que o uso correto desta ferramenta proporciona às empresas, como exemplo, podemos citar o controle do fluxo de entradas e saídas, controle de vendas, recebimentos, inadimplência, dentre outros.

Atualizar o fluxo de caixa não é uma tarefa difícil, mas exige assiduidade. Confira algumas dicas de como manter o fluxo da sua empresa sempre atualizado!

Crie uma rotina

Como dito anteriormente o mais importante é a assiduidade. O fluxo da empresa precisa ser atualizado diariamente, desta forma, os erros são minimizados e as informações não serão perdidas.

Registre todas as entradas e saídas

Na hora de atualizar seu fluxo de caixa não menospreze valores pequenos, toda e qualquer entrada e saída de dinheiro é importante e deve ser registrada. Valores considerados irrisórios, quando somados, podem impactar de maneira significativa no final do mês.

Atenção às datas

Outro ponto importante é registrar as datas corretamente, assim, será possível utilizar o fluxo de caixa na hora de conciliar os valores com o extrato do banco, além de facilitar na hora de enviar as informações ao contador.

Recebimentos

Através do fluxo de caixa também é possível acompanhar os recebimentos futuros, auxiliando assim, no controle de inadimplentes. Caso as vendas sejam feitas a prazo anote o dia marcado para o recebimento da mesma e procure enviar avisos aos seus clientes quando a data se aproximar, é uma das melhores maneiras de evitar atrasos em seus recebimentos.

Pagamentos

Da mesma forma é possível controlar todos os pagamentos, evitando atrasos e possibilitando que seja feita uma análise para negociações com os fornecedores, visando assim, o melhor prazo para ambos.

Fluxo de caixa projetado

Também é possível utilizar o fluxo de caixa para projetar as finanças do empreendimento. De maneira sucinta, para tal, é necessário atualizar o fluxo de caixa com informações futuras, porém, que já tenham sido concretizadas.

Por exemplo, quando uma venda a prazo é realizada, o dia marcado para o recebimento da respectiva venda deve ser incluído no fluxo de caixa, assim que o produto sair do estoque ou quando o serviço for prestado. Com esses hábitos será bem mais fácil gerir as finanças do negócio.