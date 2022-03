Fogo no Parquinho: Entenda o que motivou ataque de fúria de Natália no Big Brother Brasil

Foto: Reprodução / Globo O surto de Natália Deodato na madrugada desta quinta-feira (17) agitou o Big Brother Brasil e as redes sociais, no entanto, o início de toda confusão se tornou uma verdadeira incógnita para os telespectadores.

Pensando nisso, o iBahia trouxe de forma cronológica todos os acontecimentos da madrugada para você entender o que aconteceu com Natália. Confira:

– No início da festa, Natália desabafou com Eslovênia sobre estar se sentindo distante e ignorada pelas comadres, Lina e Jessi. Para a sister, as amigas não estavam dando a devida atenção para suas dores: “Quando eu falo algo que me dói, é coisa boba. Aí quando é algo que dói nelas, é importante”.

– Natália, que se tornou amiga inseparável de Eslovênia na festa do líder Lucas, começou a demonstrar que não estava bem por volta de 1h da manhã. Alguns colegas de confinamento começaram a cuidar da designer de unhas, que estava visivelmente alterada pelo álcool.

O comportamento da sister foi motivo de conversa entre Paulo André, Scooby e Lina. Na ocasião, PA falou sobre o fato de Linn estar distante. “E a Lina nem ajuda a amiga dela”. Lina então retrucou: “Não sei até que ponto eu ajudo ou atrapalho”.

– Nos momentos seguintes, Natália já dá início ao ataque de raiva. Em conversa com Lina no quarto Grunge, a mineira confessa para Lina que está se sentindo deslocada na amizade entre a cantora e Jessi. “Eu me sinto deslocada. Muitas vezes as conversas é só de vocês duas e não me incluem. Eu fico triste, magoada”.

A conversa começa a crescer, e Natália acaba chamando a amiga de desleal. Lina então chora com a acusação, e ambas alteram as vozes. Jessilane e Eslovênia entram no quarto após ouvir os gritos e separam Lina e Natália, que se encaravam freneticamente e chegaram a se aproximar.

– A cantora é retirada do quarto, e Natália se estressa com Jessilane. A queixa é a mesma, a sister se sente deixada de lado pelas amigas. A designer então arremessa o edredom e algumas roupas no chão.

– Todos os integrantes entram na casa após ver o descontrole de Natália, que chora e grita. A sister é abraçada por Eslovênia e Douglas Silva, enquanto Laís passa a acalmar Lina, que foi enxotada pela amiga.

– Lina conversou com Laís sobre o que estava acontecendo e percebeu que um de seus tops estavam no vaso sanitário. A sister acredita que tenha sido Natália em um ataque de raiva, no entanto, a peça de roupa foi parar no banheiro por culpa da própria cantora, que não percebeu o cropped preso em seu microfone.

– As comadres retornaram para a festa e foram consoladas pelos confinados, que não entendem o motivo do surto de Natália.

– Já a mineira é consolada por Arthur e Eliezer, que afirma: “Eu tô com você. Sou o seu cônjuge. Agora que casou você não vai aguentar mais? Agora a gente é cônjuge, você aguenta. Casamos”.

– Natália ainda explicou para a nova amiga, Eslovênia, o motivo de todo seu surto: “Meu motivo de estar com raiva hoje é porque todas as vezes que a gente tá numa roda, eu, Jessi e ela, sinto que muitas das vezes eu sou excluída disso. Ela conversa com Jessi e eu fico ali. Quando eu falo o que eu sinto, as duas fazem de fala que não tão ouvindo”.

– A noite terminou com a produção do Big Brother Brasil proibindo Natália de ingerir bebida alcoólica.

