Foragido de Santa Catarina acusado de latrocínio é preso em Conceição do Coité

Foto: Ascom PC/Haeckel Dias

Um homem, foragido da Justiça de Santa Catarina após tentativa de latrocínio de uma adolescente de 15 anos, foi preso na cidade de Conceição de Coité, interior da Bahia. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), um segundo homem também foi preso. Ele tinha dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas expedido pela Vara Criminal, Júri, de Execuções penais e Infância e Juventude de Conceição do Coité.

“Recebemos informações da Polícia Civil de Santa Catarina de que ele estaria escondido no interior do estado, na cidade de Conceição do Coité. Deslocamos nossas equipes até o local e conseguimos capturá-lo e a um comparsa”, explicou a coordenadora da Polinter, delegada Fabrina Carvalho.