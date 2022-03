Foragido por estupro a vulnerável é detido após identificação por reconhecimento facial

Um foragido da Justiça pelo crime de estupro a vulnerável foi preso após o sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) fazer uma captura do rapaz em um dos pontos monitorados pelo órgão.

Com o foragido, que tinha um mandado de prisão preventiva emitido pela Vara de Jurisdição Plena de Mundo Novo, foram encontradas duas facas e uma balaclava.

Esta é a 234º prisão feita com auxílio do sistema de reconhecimento facial. A tecnologia, que começou a ser instalada em 2018, tem um contrato de R$ 665 milhhões para ser implantada em outras 77 cidades do estado.