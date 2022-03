Fornos ilegais de carvão que funcionavam em área florestal preservada são destruídos

De acordo com o tenente Tiago Portela, lotado na unidade, a ação de combate a extração proibida de madeira e ao desmanche das fornalhas foi montada após a unidade de preservação ambiental receber denúncias sobre a produção ilícita de carvão através de madeiras retiradas de árvores do bioma.

“Nós agrupamos as informações, planejamos a execução da operação e seguimos para o município. No local confirmamos a existência dos fornos e destruímos”, contou.

Ainda segundo o tenente, os responsáveis pelos equipamentos não foram identificados. Ele também explicou que para a prática extrativista e a produção de carvão em fornos é necessária uma licença expedida pelos Institutos Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

“Hoje as áreas de Mata Atlântica do nosso país são protegidas pela Lei de Crimes Ambientais (9605), sendo que a extração de madeira sem a devida licença ambiental constitui crime ambiental e prevê pena de um a três anos de detenção, multa, ou ambas as penas cumulativamente. Já atividade irregular de carvoaria também constitui crime ambiental, com pena de reclusão, de um a dois anos, e multa”, concluiu Portela.