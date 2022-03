Fórum Comunitário do Selo Unicef em Penedo acontece em 10 de março

Decom PMP

O município de Penedo realiza no próximo dia 10 de março o 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef, evento que acontece no Theatro Sete de Setembro a partir das 9 horas.

O objetivo do trabalho que tem apoio da Prefeitura de Penedo é apresentar o plano de ação municipal para o quadriênio 2021/2024 aos representantes dos segmentos diretamente envolvidos nas políticas públicas da infância e adolescência.

“Além disso, o fórum analisará as ações que já estão sendo executadas desde o inicio da atual gestão municipal e apresentará os resultados desse trabalho”, destaca a articuladora local do Selo Unicef, a assistente social Darlene Nonato Santos.

Penedo é confirmado entre os municípios habilitados ao Selo Unicef