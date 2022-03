Fórum reúne gestores do setor agropecuário baiano em Salvador

Foto: Elói Corrêa/GOVBA

A Secretaria da Agricultura (Seagri) promove nesta segunda-feira (21), a primeira edição do Fórum dos Gestores da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Feagri). O evento, que acontece na sede do órgão – no Centro Administrativo da Bahia (CAB), tem programação gratuita e conta com palestras que evidenciam oportunidades e desafios do setor agropecuário do estado aos gestores municipais.

“Nós representamos em torno de 28% da economia do estado, mais de 50% da pauta de exportação, produzimos um terço dos empregos gerados, é onde geramos emprego com maior velocidade e menos exigência, e eu quero levar essa mensagem a cada gestor da agricultura para a gente criar uma cultura da importância econômica, social e ambiental da agricultura em cada município”, declarou o titular da Seagri, João Carlos Oliveira.

O fórum oferece ainda acesso às instituições que orientam sobre possibilidades de concessões a linhas de créditos para o setor rural. Como é o caso do Banco do Brasil e Banco do Nordeste, além da Superintendência de Estudos Sociais e Econômicos da Bahia (SEI), que, durante a programação, deu um panorama dos números do agronegócio baiano. Durante todo o dia, a programação é transmitida pelo canal da Seagri no YouTube.

