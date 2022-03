Franquias crescem no Nordeste e já somam mais de 24 mil unidades na região

Na contramão de boa parte dos setores da economia, o mercado de franquias vem passando por uma expansão cada vez mais consolidada nos últimos anos. De acordo com levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF), esse crescimento é ainda mais acentuado na região Nordeste: enquanto no Brasil o faturamento das redes cresceu 10,7% em 2021, no Nordeste o aumento foi de 14,6%, registrando uma receita de mais de R$ 27,5 bilhões no ano.

Em quantidade de unidades, o mercado da região expandiu 2,9% no período, com 24.907 operações. Essa resiliência do setor em meio ao cenário de incertezas econômicas pelo qual passa o Brasil atrai cada vez mais investidores: a expectativa é que o faturamento cresça 9% neste ano.

Atento à expansão desse setor em todo o Nordeste, o Sicredi oferece uma série de benefícios para o empreendedor que pretende investir no ramo de franquias. Com serviços que vão de linhas de crédito específicas para o empreendedorismo à soluções para o dia a dia da empresa, como suporte a meios de pagamento e recebimentos, a cooperativa tem as ferramentas necessárias para ajudar o franqueado a montar e consolidar seu negócio.

Há três anos, o empresário Tácito França ingressou no ramo das franquias. Ele abriu uma rede do restaurante Giraffas no bairro da Ponta Verde, em Maceió, e após a consolidação do negócio, decidiu expandi-lo. Na quarta-feira passada, 16, uma nova operação do Giraffas, administrada por Tácito e sua equipe, foi inaugurada na cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Para manter o negócio consolidado em Maceió e para expandi-lo, o empresário migrou de um banco tradicional para uma cooperativa de crédito.

“Achei o sistema da Sicredi Expansão interessante e migrei após conversar com a gerente. As taxas são atrativas, desde a manutenção de conta, transações via PIX. A partir do ponto que se reduz as despesas operacionais, sejam elas com bancos ou com os parceiros e fornecedores, isso nos ajuda diretamente ou indiretamente e na ampliação do nosso negócio”, conta.

Ao migrar para a Sicredi Expansão, Tácito também contou com o serviço de empréstimo para ampliar a sua operação. Ele revela que ter uma operação atuante há três anos, já consolidada no mercado, contribuiu para que o empréstimo solicitado fosse aprovado.

“Para o Sicredi, empreender é fazer a diferença. Nós acreditamos nos objetivos dos nossos associados e os ajudamos a alcançá-los. Ao abrir uma conta da sua empresa em uma das agências Sicredi, você está associando-a e isso é muito mais do que ser um cliente, é também ser dono da nossa instituição”, declara Marcos Barbosa, Consultor de Negócios da Central Sicredi NNE.

Confira abaixo as principais vantagens que o Sicredi oferece para quem quer investir em franquias.

Linhas de crédito

O Sicredi tem várias linhas de crédito disponíveis para quem quer investir em franquias: desde linhas voltadas para a construção e reforma das instalações da empresa a capital de giro para auxiliar o fluxo do negócio, de financiamento de veículos para a empresa a crédito rotativo, a cooperativa dispõe de créditos a juros justos para qualquer tipo de negócio.

“No Sicredi, dispomos de produtos e serviços que apoiam na gestão financeira do seu negócio, como Operações de arrecadação, Cobrança, Custódia de cheques, Pagamentos a fornecedores, Gestão da folha de pagamento, Pagamento de tributos, Débito automático, Cartão de crédito empresarial, Talões de cheques, Extratos para conciliação financeira, seja seu negócio pequeno, médio ou grande. Além de ter acesso a tudo isso com taxas justas, ainda participa das decisões e dos resultados da cooperativa ao final de cada ano”, pontua Barbosa.

Dentre as outras linhas de crédito oferecidas pelo Sicredi, estão:

Investimento BNDES: linha de crédito para implantar, ampliar e modernizar o negócio;

Antecipação: linha de crédito que antecipa recursos para manter o fluxo da empresa;

Crédito com garantia: linha voltada para suporte em eventuais necessidades;

Financiamento para energia solar: linha especial de financiamento de equipamentos para geração de energia elétrica através de energia solar;

Máquinas e equipamentos: auxílio para adquirir máquinas e equipamentos novos, usados, nacionais ou importados

Construção e Reforma – Linha de crédito com a qual a sua empresa garante a aquisição de materiais de construção e pagamento da mão-de-obra para construir ou reformar suas instalações.

Crédito Rotativo/Conta Garantida – É um limite de crédito pré-contratado e liberado, conforme a necessidade do seu negócio.

Capital de Giro – Linha de crédito para apoiar o fluxo do seu negócio.

Cheque Empresarial – Oferece saldo disponível em conta corrente para eventuais necessidades.

Financiamento de Veículos – Financia a aquisição de veículos novos e usados, nacionais ou importados para adquirir, renovar ou ampliar a frota da sua empresa.

Investimento Empresarial – Destinada ao financiamento da expansão, manutenção e bens para a empresa, com possibilidade de capital de giro atrelado.

Microcrédito PNMPO – Direciona recursos para apoiar o associado que possui atividade produtiva.

Pagamento e recebimento

Para além de crédito para o seu negócio, os empreendedores que querem entrar no segmento devem ficar atentos à gestão financeira e às formas de pagamento e recebimento que serão adotadas no negócio. O Sicredi também é parceiro no dia a dia e nos detalhes da empresa e, de acordo com o consultor de Negócios da Central Sicredi NNE, Marcos Barbosa, são justamente esses fatores que são essenciais para o sucesso de qualquer empreendimento.

“Assim, nossos associados se organizam e melhoram a rotina da empresa, geram economia, controlam seus pagamentos e recebimentos evitando pagamentos em atraso e com multas, tudo isto de qualquer lugar que você esteja e com toda segurança que o Sicredi oferece”, afirma.

Esses benefícios podem ser encontrados no portfólio de serviços que o Sicredi oferece para quem pretende investir no ramo de franquias. Além de um cartão empresarial para movimentação da conta da empresa, o associado tem à sua disposição vantagens como débito automático; agendamento e centralização dos pagamentos para fornecedores; folha de pagamento com crédito automático para os funcionários, evitando gastos com emissão da folha; e o débito direto autorizado (DDA), que permite o pagamento de contas como aluguel e plano de saúde diretamente do Internet Banking.

O Sicredi também é parceiro das franquias na hora de receber. Com funções como o PIX PJ, o franqueado pode fazer suas cobranças de forma rápida e segura. A cooperativa oferece também a emissão de boletos e a cobrança por débito automático, além da tradicional máquina de cartões.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio.

Com presença nacional, o Sicredi está em 24 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

