Frejat apresenta show em maio no Teatro Castro Alves; saiba mais

Foto: divulgação

Com os clássicos do Barão Vermelho no repertório, o cantor Frejat fará um show no dia 21 de maio, às 18h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). Os ingressos já estão disponíveis na Bilheteria do TCA e no site do Sympla.

O valores custam entre R$60,00 (meia) e R$120,00 (inteira) para pista, além de R$140,00 (meia) e R$280,00 (inteira) para camarote. A abertura do show será feita pelo artista Marcos Clement, cantando suas canções do disco “In Natura” e sucessos de Raul Seixas.

Vale lembrar que o evento segue todos os protocolos sanitários vigentes, sendo assim, para ter acesso a Concha Acústica, será obrigatória a apresentação da carteira de vacinação comprovando a imunização completa e o uso de máscara.

