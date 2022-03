Em busca de uma oportunidade de emprego? A FreteBras anuncia a abertura de mais de 230 vagas de emprego para diversas funções e áreas – dentre elas tecnologia, produto e dados. A plataforma on-line de transporte de cargas oferece chances para diferentes níveis de cargos, desde juniores a líderes de equipe, com atuação 100% home office, o que amplia a candidatura para pessoas de todo o país.

Seguindo uma tendência do mercado, a área de tecnologia é a que concentra a maior quantidade de vagas. São, ao todo, 157 postos disponíveis para Desenvolvedores Back-end, Front-End, Mobile / Android, Arquiteto, Agilista, SRE, DevOps, Cloud, Infraestrutura e QA. Todas as vagas da empresa também estão abertas para pessoas com deficiência.

As demais oportunidades são destinadas às funções de Product Owner, Product Manager, Group Product Manager, UX Designer, UX Researcher, Product Designer, Cientista de Dados, Analista de Engenharia de Dados, Analista de Inteligência de Negócios e Analista de Segurança da Informação.

As contratações vão de encontro com o plano de expansão da empresa, que desde a sua fundação, em 2008, tem como missão revolucionar o transporte de cargas – um dos pilares centrais da economia brasileira, através da digitalização. Para se ter uma ideia, somente em 2021 a empresa contratou mais de 100 profissionais nestas e em outras áreas.

Para este ano, a companhia visa ampliar mais a atuação dos seus times, que serão responsáveis pelo desenvolvimento de novas soluções para seu marketplace e sua fintech. Nesse sentido, além da capacitação técnica, a empresa busca pessoas dispostas a inovar e construir tecnologias que ajudem a otimizar e digitalizar a logística do Brasil.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a um pacote completo de benefícios que inclui horários flexíveis e day-off à escolha do profissional.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas poderão se cadastrar no endereço https://fretebras.gupy.io.