Frubana abre NOVOS empregos; veja vagas e localidades

A Frubana abre novos empregos para contratação em diversas áreas de atuação. Veja as colocações oferecidas para serem ocupadas e as localidades que serão exercidas as funções!

Frubana anuncia oportunidades em cidades brasileiras

A Frubana é uma plataforma digital de alimentos, onde visa tornar a compra desses itens da América Latina muito mais acessíveis em todo o mundo. A companhia está presente em vários países, conectando os produtores diretamente com os fornecedores das cidades.

Veja as ocupações oferecidas pela empresa e as localidades:

Vendedores Externos (Belo Horizonte) : necessário escolaridade média concluída e vivência na área;

: necessário escolaridade média concluída e vivência na área; Auxiliares de Logística (Contagem) : escolaridade média concluída, vivência na área e Pacote Office básico;

: escolaridade média concluída, vivência na área e Pacote Office básico; Vendedores Farmer ou Hunter (Campinas) : escolaridade média concluída, vivência em áreas tecnológicas e vivência anterior na função;

: escolaridade média concluída, vivência em áreas tecnológicas e vivência anterior na função; Supervisores de Operações (São Paulo) : escolaridade média concluída, vivência na área, vivência em hortifrúti, espanhol e inglês avançado;

: escolaridade média concluída, vivência na área, vivência em hortifrúti, espanhol e inglês avançado; Supervisores de Operações Noturno (São Paulo) : graduação completa ou em andamento, vivência na área, disponibilidade de atuação durante a madrugada e turno da noite e possuir vivência em gestão de pessoas;

: graduação completa ou em andamento, vivência na área, disponibilidade de atuação durante a madrugada e turno da noite e possuir vivência em gestão de pessoas; Coordenadores de Vendas Externas (Campinas) : superior completo, vivência em setores de vendas, experiência em gestão e espanhol e inglês intermediário;

: superior completo, vivência em setores de vendas, experiência em gestão e espanhol e inglês intermediário; Analistas de Recrutamento e Seleção (Campinas) : vivência na área, vivência com plataforma de divulgação, superior completo e boa captação de novos talentos;

: vivência na área, vivência com plataforma de divulgação, superior completo e boa captação de novos talentos; Key Account Manager (Belo Horizonte): superior completo, vivência comercial mandatória, boa comunicação, Excel intermediário, espanhol e inglês avançados.

Veja também: BRQ Digital Solutions abre NOVOS empregos; veja vagas

Como se candidatar

Para ocupar uma das chances ofertadas pela empresa Frubana, os interessados devem atender às exigências impostas pela companhia e realizar o preenchimento de sua ficha cadastral através do link de participação.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!