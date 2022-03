Frubana oferece mais de 100 vagas de emprego

Fundada em 2018 pelo colombiano Fabian Gomez Gutierrez, um ex-executivo responsável pela expansão do Rappi por cidades como Barranquilla, Buenos Aires e Rio de Janeiro, a Frubana nasceu com o plano de reduzir os intermediários na cadeia de abastecimento de restaurantes e mercados de bairro. Agora, a empresa anuncia sua expansão para a cidade de Campinas, no interior de São Paulo, e oferece mais de 100 vagas de emprego para profissionais de diversas áreas para montar sua nova operação.

Os processos seletivos para vagas de operações/logística ocorrerão entre os dias 3 e 9 de março.

A ideia, segundo a empresa, é contratar profissionais locais, que estejam dispostos a suportar essa expansão e apoiar o desenvolvimento do negócio localmente.

Dentre as oportunidades disponíveis, estão: líder operacional, auxiliar, conferente e operador de empilhadeira, operações, vendas e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas em todas elas é necessário que o candidato tenha mais de 18 anos e, no mínimo, ensino médio completo. Experiência anterior pode ser solicitada em algumas vagas, mas ser uma pessoa proativa é um diferencial.

Como se candidatar

O processo seletivo acontecerá até amanhã, 4 de março, às 9h ou 14h. Nos dias 7 de março a 9 de março a empresa oferece uma nova chance aos candidatos.

A seleção acontece no CIESP – que fica na rua Padre Camargo de Lacerda, nº 37 – Jardim Chapadão – e, também, no Nacional Inn Campinas Trevo – localizado na av. Benedito de Campos, nº 35 – Jardim do Trevo.

É necessário realizar confirmação no formulário de inscrição e levar currículo no dia. Para as vagas de venda, a inscrição pode ser realizada diretamente aqui.