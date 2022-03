Frustração na entrevista de emprego: como lidar com isso?

Lidar com a frustração na entrevista de emprego pode ser doloroso e difícil. Afinal, especialmente quando precisamos muito do trabalho, não conseguir uma contratação pode ser algo impactante, negativamente.

Porém, também devemos estar cientes de que não há espaço para todas as pessoas serem contratadas, em todas as entrevistas de emprego. E, por isso, devemos erguer a nossa cabeça, viver o nosso luto e seguir adiante.

A seguir, portanto, apresentamos considerações que se baseiam nessas premissas. Acompanhe!

Como lidar com a frustração na entrevista de emprego?

Para lidar com a frustração na entrevista de emprego é preciso, acima de tudo, aceitar o que está sentindo. Ou seja, não fique tentando esconder, a todo momento, a sua frustração.

Embora seja algo normal, as pessoas ainda sentem vergonha da tristeza ou das emoções negativas que podem sentir em determinadas situações.

Mas, não faça isso com você! Respeite a sua mente e as suas emoções, para assim conseguir se recuperar melhor.

Abaixo, as nossas dicas consideram esse fator:

1. Pense que nem sempre nós receberemos um “sim”

Tenha consciência e diga isto para si mesmo: nem sempre vamos receber um “sim” das pessoas. E tudo bem.

É humanamente impossível nós sermos perfeitos a ponto de que TODAS as pessoas possam querer trabalhar conosco. Esse tipo de colaborador não existe!

Então, fale para si mesmo que o “não” fará parte do caminho. O importante é sempre buscar o sim – mas sem se maltratar ao ouvir uma negativa.

2. Não fique se comparando ou se auto massacrando

Outro erro muito comum que as pessoas cometem é o de ficar se auto massacrando ao não passar em um processo seletivo. E, pior do que isso, é ficar se comparando com os outros candidatos (especialmente quando são conhecidos).

Mas esse tipo de atitude é completamente injusta com você. Ninguém tem a mesma história que a sua, tampouco as mesmas dores. Então, não se coloque no mesmo “barco”. O outro, muitas vezes, pode ter tido privilégios que você não teve.

3. Viva o seu luto de não passar em um processo seletivo

Permita-se chorar e viver o seu luto caso sinta frustração na entrevista de emprego. Afinal, somos seres humanos, e toda perda resulta em um verdadeiro luto. E a melhor forma de ultrapassá-los é, justamente, vivendo-os e sentindo-os.

Portanto, nada de reprimir as suas emoções, hein?

4. Procure aprender com os possíveis erros

Se você cometeu algum erro durante a conversa com o recrutador, e foi isso que provocou a frustração na entrevista de emprego, então aprenda com esses equívocos.

Assim, ao invés de ficar se culpando por ter feito X, ao invés de Y, comece a pensar em como você poderá fazer diferente na próxima oportunidade.

5. Pense que haverá novas oportunidades

E por falar em pensar diferente e em novas oportunidades, considere sempre essa premissa: a frustração na entrevista de emprego aparece, mas não quer dizer que seja a última oportunidade de sua vida.

Seja mais gentil consigo mesmo neste momento e boa sorte na sua recuperação e busca de oportunidades!