‘Fui eu mesma com erros e acertos’, diz Maria sobre participação no ‘BBB 22’

A ex-BBB Maria participou do “Encontro com Fátima Bernardes” na manhã desta sexta-feira (4) e abriu o jogo sobre sua participação no reality show.

“Lá dentro eu estava muito livre, que era uma coisa que aqui fora eu tinha dificuldade. Com ninguém pra dar pitaco na minha vida eu fui eu mesma. Com erros e acertos”, disse a atriz.

Sobre a agressão contra Natália, que motivou sua expulsão, a ex-BBB espera conversar com a designer de unhas após o reality. “De certa forma a gente estava tranquila uma com a outra, mas aqui fora a gente conversa melhor. Minha relação foi sempre de altos e baixos com a Natália, foi sempre assim”, contou.

Maria ainda revelou sua torcida para ganhar R$1,5 milhão e puxou a orelha de alguns participantes. “A Jessi, a Natália e a Lina ficam esperando o jogo dos outros em vez de as três se juntarem, elas têm muito poder juntas e cada uma fica em um alvo”, iniciou.

“Torço muito pra Lina, desde o início uma pessoa que dentro da casa tive uma conexão muito forte. Continuo torcendo pro Vyni e sempre torci muito pelo DG, mas tá faltando colocar o coração no bolso”, finalizou.

