Funceb abre segunda chamada do mapeamento de obras audiovisuais baianas; saiba mais

Foto: Divulgação

O Mapeamento de Obras Baianas para Comercialização está com segunda chamada aberta para cadastro, de 15 a 31 de março. A ação visa estimular a difusão, comercialização e visibilidade da produção audiovisual da Bahia.

Podem ser inscritas obras audiovisuais nos formatos de longa-metragem, telefilme e série, que estejam disponíveis para comercialização, seja na fase de desenvolvimento ou finalizadas (entre 2015 e 2021).

Para participar, as inscrições devem ser feitas no sita da Diretoria de Audiovisual da Fundação Cultural do Estado (Dimas/Funceb). Serão catalogadas e disponibilizadas as sinopses, informações técnicas, contatos, links e fotos das produções audiovisuais visando promover essas obras aos players do mercado audiovisual nacional e internacional.