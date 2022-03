Funceb promove Fórum de Festivais de Teatro do Interior da Bahia; veja como participar

Foto: Divulgação

A Fundação Cultural do Estado (Funceb) promoverá o Fórum de Festivais de Teatro do Interior da Bahia nos dias 23 e 24 março, 9h às 11h30, de forma online e gratuita, através do Facebook e Youtube da Funceb.

O evento é uma ação para reunir artistas contemplados pelo prêmio Jorge Portugal. Além dos debates, fazem parte do cronograma o encontro de realizadores de festivais e mostras de teatro do interior do estado.

Confira a prgramação:

Na quarta-feira (23), a abertura do Fórum será às 9h a convidada Cynthia Margareth, que é atriz e colaboradora do FIMC (Festival Internacional de Máscaras do Cariri).

Já na quinta-feira (24), também às 9h, o evento terá a exposição dos modos de produção do FESTA (Festival de Artes de Alagoinhas), da Mostra de Teatro do Velho Chico e da Caravana Itinerante Virtual.

Leia mais sobre Teatro no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.