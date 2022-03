Funcionária de Call Center é assaltada e tiroteio assusta moradores do Uruguai

Foto: Reprodução/TV Bahia

A funcionária de uma empresa de Call Center foi assaltada na noite da terça-feira (29), na região do Uruguai, e um tiroteio após a ação acabou assustando os moradores do bairro. De acordo com informações da TV Bahia, a vítima foi abordada pelo suspeito e na sequência, um policial à paisana foi defendê-la.

O assaltante saiu atirando contra o policial, que revidou. Um dos tiros acabou atingindo a porta de vidro do Call Center. Ninguém ficou ferido. A Polícia Militar (PM) foi acionada e realizou rondas no bairro em busca do criminoso. Mas, ele não foi encontrado. A polícia não divulgou o que foi roubado da funcionária. O caso será investigado pela delegacia do Uruguai.

