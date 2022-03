Funcionários da CSN fazem protesto no Corredor da Vitória

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um grupo de ex-funcionários da extinta empresa Salvador Norte (CSN) fizeram, na manhã desta quarta-feira (16), mais um protesto em prol do pagamento dos direitos trabalhistas dos colaboradores. De acordo com a Central de Polícia, o ato é pacífico e está sendo realizado no Corredor da Vitória.

Ao todo, são cerca de 50 pessoas e o trânsito está lento na região por conta da manifestação. Viaturas da Polícia Militar acompanham o ato.

Rodoviários CSN protestam nesta quarta-feira (16). pic.twitter.com/lz2MbZdwD4 — iBahia (@iBahia) March 16, 2022

