Fundação Pedro Calmon abre vagas de nível técnico nesta terça (1º); veja áreas

A Fundação Pedro Calmon (FPC/SecultBa) abriu nesta terça-feira (1º) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), que tem como objetivo contratar profissionais pelo prazo determinado de até 2 anos – com possibilidade de renovação por igual período, uma única vez.

Ao todo, são 24 vagas destinadas para Técnico Nível Superior em Ciências Contábeis (1); Técnico Nível Superior em Comunicação Social – Jornalismo (1); Técnico Nível Médio (18); e Técnico Nível Superior em Biblioteconomia sendo Salvador (3) e Itaparica (1). Os interessados devem se inscrever até o dia 7 de março, exclusivamente via Internet, através do site.

O Processo Seletivo Simplificado será realizado em uma única etapa, avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório, através das informações prestadas por meio do formulário de inscrição obrigatório e dos documentos apresentados. Não poderão ser contratados candidatos que já tiveram 48 (quarenta e oito) meses de contrato REDA com o Poder Executivo do Estado da Bahia.

