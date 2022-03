Fundação Vunesp abre período de inscrição do Vestibular 2022/2 de Medicina da Humanitas

A Fundação Vunesp abriu na manhã desta segunda-feira, dia 14 de março, o período de inscrição do Vestibular 2022/2 da Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos (Humanitas).

De acordo com o cronograma, os interessados devem realizar a inscrição até o dia 12 de maio, por meio do site da Vunesp. Para efetivar a inscrição, é preciso pagar uma taxa no valor de R$ 300.

Ainda de acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular de Medicina 2022/1 será no dia 5 de junho, das 14h às 19h. Os locais de prova serão em São José dos Campos e São Paulo. Os candidatos poderão consultar os locais de provas e o ensalamento a partir do dia 27 de maio.

O edital estabelece ainda que os candidatos responderão a três provas. A prova 1 será composta por 8 questões discursivas, sendo 4 de Química e 4 de Biologia, já a prova 2 contará com 40 questões objetivas sobre as demais disciplinas do ensino médio. Por fim, a prova 3 consiste na escrita de uma redação.

Vagas e resultados

Conforme o edital, a oferta total é de 60 vagas para o curso de Medicina de período integral no Campus da Humanitas. As vagas visam o ingresso de novos alunos no segundo semestre deste ano. Há a previsão de preenchimento de até três dessas vagas por meio da seleção do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2022, que usa as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

A divulgação do resultado do Vestibular 2022/2 de Medicina da Humanitas está prevista para o dia 24 de junho, a partir das 15h.

Acesse a íntegra do edital para mais informações.

