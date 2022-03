Fuzil, revólveres e centenas de munições são apreendidos em Feira de Santana

Foto: divulgação

Cinco pistolas, um revólver e centenas de munições foram apreendidas durante uma operação policial realizada na última quarta-feira (23) em Feira de Santana, localizada a 100 km de Salvador. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), dois suspeitos foram mortos e um ficou gravemente ferido

A vítima ferida foi encaminhada ao Hospital Geral Clériston Andrade. Não há informações sobre o estado de saúde dela assim como a identificação dos suspeitos. Ainda de acordo com a polícia, os homens foram encontrados no local onde estavam escondidos os materiais. Eles reagiram a ação. Além das armas, dois veículos com restrição de roubo foram recuperados nos bairros de Sobradinho, Jardim Cruzeiro e Feira IX durante ação.

