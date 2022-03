Gabi Martins confirma que ficou com Felipe Neto, mas nega namoro: ‘Solteiros’

A ex-BBB vive a solteirisse desde janeiro. Seu último relacionamento foi com o baiano Tierry. Já Felipe Neto entrou para o time dos solteiros há menos de um mês. Ele anunciou no mês passado o fim do relacionamento com Bruna Gomes. Até hoje não se sabe os detalhes que levaram a separação do ex-casal.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com siga o portal no Google Notícias.