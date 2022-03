Gabi Martins e Felipe Neto vivem romance

Um novo casal acaba de surpreender a web na noite desta quinta-feira (10)! De acordo com informações do colunista Leo Dias, o Gabi Martins e Felipe Neto vivem um romance secreto.

Nas redes sociais, o youtuber escreveu: “E lá vamos nós com as fofocadas. A obsessão em saberem com que eu fiquei ou deixei de ficar. PQP”. Gabi Martins ainda não comentou nada em seu perfil oficial.

A ex-BBB vive a solteirisse desde janeiro. Seu último relacionamento foi com o baiano Tierry. Já Felipe Neto entrou para o time dos solteiros há menos de um mês. Ele anunciou no mês passado o fim do relacionamento com Bruna Gomes. Até hoje não se sabe os detalhes que levaram a separação do ex-casal.