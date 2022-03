Gabi Martins revela ainda ter tatuagens que fez para Tierry: ‘Ele apagou’

Foto: Reprodução / Instagram

O amor de Gabi Martins e Tierry foi marcado na pele do casal, mas após o término, as marcas ficaram apenas para a ex-BBB. Em entrevista ao KTV, a cantora revelou que o baiano apagou as tatuagens que fez em homenagem ao namoro e a ela do corpo.

“Eu tô solteira atualmente e torço muito pelo Tierry. Mas o futuro a gente não sabe, né? Tanto que eu não apaguei as tatuagens que fiz para ele. Não sei se vou apagar… Vou manter elas para mim. Ele já apagou”, revelou. Foto: Reprodução / Instagram O namoro de Gabi e Tierry chegou ao fim em janeiro deste ano. Na época, a ex-BBB fez elogios ao ex-companheiro publicamente: “Eu quero dizer pra vocês que o Tierry é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho muito carinho pela família dele, por ele. Ele apareceu na minha vida em um momento que eu não esperava. Eu serei eternamente grata”.

No domingo, a artista saudou a chegada do outono como se ainda estivesse no verão. Em seu perfil no Instagram, a ex-BBB mexeu com o coração dos fãs ao dançar seu novo hit.

A faixa, lançada há 2 dias, já conta com mais de 322 mil visualizações no YouTube. Na música, Gabi e Marcynho falam sobre voltar para o ex para matar a vontade. A canção rapidamente foi associada à Tierry, mesmo não tendo sido composta por Gabi.

