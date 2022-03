Gabriel Medina se pronuncia após unfollow em Yasmin Brunet: ‘O que é verdadeiro permanece’

Após deixar de seguir Yasmin Brunet dois meses depois do término do casamento, Gabriel Medina publicou um texto em seu perfil do Instagram que a web apontou como uma indireta para a modelo.

“Pessoas boas te trazem felicidade. Pessoas ruins te trazem experiência. E as pessoas más te trazem uma lição. Em todas as ocasiões, quem tem que ficar, fica. O que é verdadeiro, permanece. E o que não é, some”, diz o texto.

Vale lembrar que a loira já havia deixado de seguir Medina, mas o atleta retribuiu o unfollow dois meses após o fim do casamento.