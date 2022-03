Galvão Bueno deixa Globo após 41 anos; Copa do Mundo será a despedida do narrador

Galvão Bueno afirmou nesta quinta-feira (24), que o jogo entre Brasil e Chile, às 20h30, pelas Eliminatórias da Copa, será a última partida que ele irá narrar da Seleção Brasileira, no estádio do Maracanã.

Com isso, o narrador indica que vai se aposentar de vez das transmissões da Seleção Canarinha após o Mundial do Catar. A Copa do Mundo acontece em novembro e dezembro deste ano.