Garota de 12 anos sequestrada em Juazeiro é encontrada em Maceió

Uma adolescente de 12 anos, sequestrada na cidade de Juazeiro, foi encontrada pela polícia em Maceió, capital de Alagoas. De acordo com Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o crime aconteceu no dia 9 de março quando o suspeito, de 37 anos, foi até a casa da jovem, na localidade de Lagoa das Pedras, e a colocou dentro do carro.

A relação do sequestrador com a vítima aconteceu pelas redes sociais. Equipes da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Norte) da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro) foram acionadas pelo pai da garota e deram início as investigações.