Garoto de 5 anos morre após ser jogado sem roupas em rio; suspeitos são crianças

Foto: Reprodução/TV Rede Liberal

O corpo de um menino de 5 anos foi encontrado, sem roupas, dentro de um rio da zona rural de Marabá, cidade localizada no sudeste do estado do Pará. De acordo com informações do G1 Pará, Júlio Henrique Brito Miranda desapareceu na quarta (16) após sair para brincar com colegas na localidade de Vila Capistrano, que fica a 150 quilômetros do centro de Marabá. O corpo dele só foi encontrado na quinta-feira (17).

De acordo com a polícia, três garotos de 9, 11 e 13 anos confessaram que agrediram a criança depois de uma briga. Na sequência, eles tiraram a roupa da vítima e a jogaram no rio. Júlio não sabia nadar e provavelmente morreu afogado.

Como o menino está nu, o corpo deve passar por exames sexológicos. Mas, os menores suspeitos negam violência sexual. As crianças de 9 e 11 anos foram levados ao Conselho Tutelar, que acompanha o caso. Já o adolescente de 13 anos foi apreendido por infração análoga a assassinato. A Polícia Civil da região investiga o caso.

Leia mais sobre Economia no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias