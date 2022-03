Gás de cozinha tem segundo reajuste no ano na Bahia

O gás de cozinha vai ficar mais caro na Bahia, por conta do segundo reajuste deste ano. O novo valor foi anunciado pela Refinaria de Mataripe e agora as distribuidoras podem repassar o acréscimo ao consumidor.

O aumento é de 3,24%, o que representa entre R$ 2 e 3 a mais no valor do gás. Atualmente, o preço do botijão de 13kg varia entre R$ 105 e R$ 118. Com o novo valor, o preço do gás na Bahia pode ultrapassar R$ 120.

Em fevereiro, o primeiro reajuste do ano foi anunciado. O valor repassado para o consumidor à época foi de R$ 5 a R$ 7.