Geisy Arruda entrega que ficou com oito homens em casa de swing: ‘Fartura’

Geisy Arruda está de férias na Bahia. Em seu perfil no Instagram, a modelo tem encantado fãs e admiradores com cliques ousados.

Recentemente, em entrevista ao podcast ‘Vênus’ a também escritora revelou que ficou com oito pessoas de uma só vez em uma casa de swing. No bate papo, Geisy entregou que dentro do espaço a experiência é inusitada.

“Foi uma noite que não rendeu muito, amiga. Estava fraco naquele dia. Mas no swing a gente meio que não conta… A gente vai vendo assim… É muita r*la, gente, uma fartura muito grande. Eu gosto de gente cheirosa. A questão do cheiro do sexo, eu adoro, mas a pessoa tem que ser cheirosa. Vou beijar o cangote da mulher, eu preciso sentir o cheiro do perfume, eu tenho que sentir um cheirinho de uma rosa ali, de uma colônia”, disse Geisy.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal de notícias no Google Notícias.