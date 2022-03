Geraldo Júnior é anunciado como pré-candidato a vice na chapa do PT

O governador da Bahia, Rui Costa, anunciou nesta quarta-feira (30) que Geraldo Júnior é pré-candidato a vice governador na chapa do PT para as eleições deste ano.

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior, do MDB, irá compor a chapa liderada pelo petista Jerônimo Rodrigues. O vereador é aliado do ex-prefeito de Salvador ACM neto e integra a base do atual prefeito Bruno Reis.