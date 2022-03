Geraldo Júnior é eleito presidente da Câmara Municipal de Salvador

Foto: Reprodução

O vereador Geraldo Júnior (MDB) foi eleito, nesta terça-feira (29), presidente da Câmara Municipal de Salvador para o biênio 2023/2024. Em sessão solene de eleição e posse da Mesa Executiva, no Plenário Cosme de Farias, o atual presidente do Legislativo da capital baiana foi reeleito com 35 votos dos pares.