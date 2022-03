GHC anuncia novo edital de Concurso público em todos os níveis

No Rio Grande do Sul, o Grupo Hospitalar Conceição (GHC), que compõe o Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A e suas filiais, anuncia a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo formar cadastro reserva para os cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Nível fundamental: Auxiliar Geral; Atendente de Nutrição;

Auxiliar Geral; Atendente de Nutrição; Nível médio completo: Auxiliar de Laboratório; Técnico em Histopatologia; Auxiliar de Farmácia;

Auxiliar de Laboratório; Técnico em Histopatologia; Auxiliar de Farmácia; Nível técnico completo: Técnico de Nutrição; Técnico de Radiologia; Técnico de Enfermagem (Intensivista Neonatal);

Técnico de Nutrição; Técnico de Radiologia; Técnico de Enfermagem (Intensivista Neonatal); Nível superior completo: Médico (Ecocardiografia); Médico (Mamografia); Médico (Medicina da Família e Comunidade); Médico (Medicina do Adolescente); Médico (Neonatologia); Médico (Neurocirurgia – Coluna); Médico (Neurocirurgia – Vascular); Médico (Anestesiologia); Médico (Cardiologia); Médico (Cirurgia Torácica); Médico (Radiologia e Diagnóstico por Imagem); Médico (Oftalmologia – Estrabismo); Médico (Otorrinolaringologia Otologia/ Otoneurocirurgia); Médico (Pediatria); Médico (Psiquiatria da Infância e Adolescência); Médico (Clínica Médica); Médico (Nutrição Enteral e Parenteral); Analista de Suporte; Arquiteto; Enfermeiro (Hemoterapia); Enfermeiro (Saúde do Trabalhador); Enfermeiro (Saúde Pública); Engenheiro (Engenharia de Produção); e Engenheiro (Segurança do Trabalho).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.591,20 a R$ 22.118,80, por carga horária de 120 a 220 horas mensais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 18 de março de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico da Fundatec. O valor da inscrição oscila entre R$ 39,90 a R$ 99,90

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, políticas públicas de saúde, conhecimentos específicos, além de questões de informática somente para nível médio e fundamental. As avaliações serão aplicadas no dia 24 de abril de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 2022