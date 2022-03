Gi Group Brasil abre mais de 70 NOVOS empregos

A Gi Group Brasil, especialista em recrutamento e seleção, abre mais de 70 novos empregos. As vagas são para diferentes áreas de atuação e estão disponíveis em diversas cidades brasileiras. Acompanhe como se candidatar!

Gi Group anuncia vagas de emprego no Brasil

A Gi Group está disponibilizando novas oportunidades para profissionais que atendam a todas as exigências das empresas que fazem parceria com a recrutadora. Acompanhe as funções disponíveis para inscrição:

Analista de Logística (Rio de Janeiro);

Analista de Tesouraria Pleno (São Paulo);

Analista de Garantia (São Bernardo do Campo);

Analista Contábil Sênior (Rio de Janeiro);

Produtor Digital (São Paulo);

Supervisor Trade Marketing (Florianópolis);

Analista de Operações e Crédito (São Paulo);

Técnico em Segurança do Trabalho – Reflorestamento (Jaguariúna);

Consultor Técnico de Campo Júnior – Eletrônica (São Paulo);

Analista de Pricing Sênior (São Paulo);

Assistente de Logística (Campinas);

Analista de Logística Júnior (Campinas);

Analista de Facilities Júnior (Campinas);

Líder de Logística (Campinas);

Almoxarife (Mesquita);

Auxiliar Logístico (São João de Meriti);

Assistente de Logística (São João de Meriti);

Supervisor de Vendas Externas (Sinop);

Promotor de Vendas (Lages);

Assistente de Arte de Embalagens (São Paulo);

Auxiliar de Merchandising (Piracicaba);

Operador de Máquina Agrícola (Luís Eduardo Magalhães);

Analista de Power Bi (Belo Horizonte);

Assistente Customer Service (São Paulo);

Analista de Pré Vendas (São Paulo);

Gerente Comercial Hunter (São Paulo);

Back Office Bancário (São Paulo);

Recepcionista (Barueri);

Analista de CRM (São Bernardo do Campo);

Analista de Mídias Sociais (São Bernardo do Campo).

Como se candidatar

Para fazer parte do processo de recrutamento da empresa Gi Group Brasil, os interessados devem se inscrever através do site de participação.

