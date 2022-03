Gi Group Brasil disponibiliza vagas de emprego no país

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, a Gi Group Brasil, empresa de recursos humanos presente há 21 anos no mercado mundial, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego no país.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOCALIDADES Auxiliar de Logística São João de Meriti- RJ Auxiliar de Logística São João de Meriti- RJ Consultor de Beleza Londrina- PR Auxiliar Administrativo MOOCA- SP Vendedor Zona Sul- SP Analista de Marketing Região Central- SP Ergonomista Recursos Humanos São Bernardo do Campo- SP Estoquista Maringá- PR Analista de Logística São Paulo- SP Agente de Pesquisas Salvador- BA Agente de RH Sênior São Luís- MA Monitor Educacional Administrativa São Paulo- SP Monitor Educacional Administrativa São Paulo- SP Auxiliar de Lojas Maringá- PR

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da empresa Gi Group e cadastre-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Gi Group