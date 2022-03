Ginasta de 11 anos morre em casa atingida por míssil russo

A estrela da ginástica rítmica Kateryna Dianchenko, de 11 anos, morreu neste sábado (26) após ser atingida por um míssil russo. Ela estava dentro de casa, no sudeste da Ucrânia, quando o ataque aéreo atingiu o local.

“Pode haver alguma justificativa para isso? Olha essa garota talentosa. Ela deveria dar seus sorrisos para o mundo. Do que as crianças são culpadas? Acredito que há um espaço no inferno para todos os envolvidos – e o mais rápido possível. Eu não posso falar, talvez quando eu voltar aos meus sentidos”, pontuou ela.