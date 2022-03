Gkay divulga elenco do ‘Dança dos Famosos’ e leva bronca da Globo; veja lista

Já confirmada no “Dança dos Famosos”, Gkay cometeu uma gafe ao vazar o elenco do reality do “Domingão com Huck” na última quinta-feira (24).

Além dos nomes confirmados da influenciadora, Jojo Todynho, Gil do Vigor e Vitória Strada, ela entregou nomes como Douglas Souza, Vitão, Ana Furtado, Zezé Polessa e Xande de Pilares na competição.

Após o vazamento, a morena recebeu uma bronca. “Primeiro dia na emissora, já tomei pito e tive que apagar todos os Stories”, escreveu em seu perfil do Instagram.

A nova temporada do ‘Dança dos Famosos’ estreia no dia 27 de março.

gente eu tenho crachá da globo isso significa que tô global mds sei nem como reagir juro pic.twitter.com/hkWme2bqvC — GYKA (@gessicakayane) March 24, 2022

