Global Empregos abre vagas pelo país; veja cargos

A Global Empregos, especialista em recrutamento e seleção, abre NOVAS vagas disponíveis para contratação de profissionais especializados em diferentes áreas de atuação pelo país. Acompanhe os cargos e formas de se candidatar, abaixo!

Global Empregos está recrutando talentos em todo o Brasil

A Global Empregos foi inaugurada em 1986 na cidade de Santo André e, atualmente, é uma referência no segmento de atuação em todo o país. A companhia possui selo ISO 9001, simbolizando a ética, qualidade e comprometimento com seus clientes e parceiros.

Acompanhe os cargos disponíveis para inscrição:

Auxiliar de Operações de Cargas;

Gerente Comercial de Ótica;

Coordenador de Infraestrutura;

Engenheiro Cientista de Dados;

Analista de Desenvolvimento de Software;

Arquiteto de Software – Base de Dados;

Arquiteto de Software;

Administrador de Desenvolvimento de Sistemas;

Analista de Desenvolvimento de Software DevOps;

Engenheiro de Materiais P&D;

Engenheiro de Tecnologias P&D;

Gerente de Marketing;

Analista de Tesouraria Junior;

Supervisor de Produção;

Coordenador de Engenharia;

Coordenador de Recursos Humanos;

Assistente Técnico – Responsabilidade Social Corporativa;

Coordenador de Administração de Pessoal;

Executivo de Vendas em Condomínios;

Estagiário em Administração;

Analista de Vendas Sênior;

Assistente de Recursos Humanos;

Assistente Contábil;

Analista de Meio Ambiente;

Analista de Sistemas;

Analista de Facilities.

Todas as inscrições e etapas do processo seletivo serão realizadas pela recrutadora Global Empregos, apenas as entrevistas finais serão destinadas às empresas contratantes.

Como se inscrever

Os interessados em participar do processo de recrutamento nas vagas disponibilizadas pela recrutadora Global Empregos, deverão se inscrever de forma online pelo site de participação. Algumas oportunidades estão disponíveis em várias regiões, sendo importante atentar-se a este item antes de finalizar a inscrição.

