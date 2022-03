Globo acelera fim de ‘O Clone’; saiba quando será o término da trama

A TV Globo acelerou a reprise de “O Clone” e a trama de Gloria Perez sairá do ar mais cedo do que o previsto. De acordo com informações do site “.”, a história de Jade e Lucas está prevista para terminar em maio.

O motivo para picotar os capítulos seria a busca pelo aumento de audiência, que já surtiu efeitos nas últimas semanas. A trama conseguiu superar os resultados de “Ti Ti Ti”, sua antecessora no horário do “Vale a Pena Ver de Novo”.

Substituta

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do ‘Em Off’, a novela ‘Vale Tudo’ pode substituir ‘O Clone’ no ‘Vale à Pena Ver de Novo’.

‘Vale Tudo’ é uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo e exibida originalmente em 1988 e 1989. Escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, teve direção de Dennis Carvalho (também na direção geral) e Ricardo Waddington.

O folhetim conta com as atuações de Regina Duarte, Antônio Fagundes, Glória Pires, Carlos Alberto Riccelli, Beatriz Segall, Renata Sorrah, Reginaldo Faria e Cássio Gabus Mendes.

