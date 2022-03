Globo define despedida de Fátima Bernardes do ‘Encontro’, diz site

Fátima Bernardes dará adeus a rotina de encontro diário com a audiência da Globo a partir do segundo semestre de 2022.

De acordo com o site ‘.’, o plano da emissora é que a apresentadora passe o bastão para a nova comandante do ‘Encontro’ em agosto, mês que o programa completa 10 anos de história.

O site afirma ainda que a jornalista terá uma grande despedida do programa. De acordo com o ‘.’, a emissora pensa em um cenário especial para a celebração do aniversário do Encontro.