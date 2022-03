Gloria Maria diz assistir ‘BBB’ pela primeira vez e revela aposta para campeã

Durante sua participação no “Encontro com Fátima Bernardes” na manhã desta quinta-feira (3), Gloria Maria chocou os internautas ao revelar que estava acompanhando o “Big Brother Brasil” pela primeira vez. “Virei especialista”, brincou a jornalista.

Apesar de ser sua primeira experiência assistindo o reality show, Gloria revelou que já possui uma favorita no jogo: Natália. “Ela foi tão pressionada, massacrada, que ela também incomoda, como aquele menino do outro ‘BBB’ que teve um problema com a Karol Conká [Lucas Penteado]. Eu acho que as pessoas ficaram comovidas com ela”, afirmou.

“Tô adorando porque alguns tão criando uma ‘confusãozinha’, mas outros tão muito acomodados”, completou Gloria provando que gosta de uma movimentada no jogo.

Veja mais notícias sobre o BBB 22 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias