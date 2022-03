Gocil divulga NOVAS vagas de emprego; veja cargos

A Gocil, empresa de segurança eletrônica, divulga novas vagas de emprego. As oportunidades estão disponíveis para vários níveis hierárquicos da companhia, podendo participar da seleção, todos os profissionais que atendam aos requisitos exigidos. Veja todas as informações!

Gocil anuncia oportunidades no Brasil

A Gocil, companhia especializada em segurança empresarial, pessoal e eletrônica, foi fundada no ano de 1985 e atualmente possui mais de vinte mil colaboradores em vários estados brasileiros.

Acompanhe as vagas disponíveis e requisitos exigidos para participação:

Controlador de Acesso (Iracemápolis) : possuir fácil acesso na unidade da região, não é necessário experiência na função;

: possuir fácil acesso na unidade da região, não é necessário experiência na função; Controlador de Acesso (São Paulo) : possuir fácil acesso na unidade da região, não é necessário experiência na função;

: possuir fácil acesso na unidade da região, não é necessário experiência na função; Auxiliar de Serviços Gerais (Santo André) : experiência na função;

: experiência na função; Bombeiro Civil (Guaratinguetá): experiência na função, cursos NR: 10, 7, 20, 35 e 33.

A companhia disponibiliza aos selecionados, remuneração compatível com o mercado e diversos benefícios, que podem incluir vale transporte, vale alimentação, cesta básica, seguro de vida, vale refeição e plano médico.

A Gocil também incentiva a inscrição de candidatos portadores de deficiência, mulheres, LGBTQIA +, negros, independente de raça, cor, gênero ou orientação sexual, garantindo aos profissionais um ambiente inclusivo e diversificado, onde atendem a todas as necessidades dos mesmos.

Como realizar a sua inscrição

Para ocupar uma das funções oferecidas pela empresa Gocil, os profissionais interessados deverão atender todos os requisitos do cargo que pretende exercer. As inscrições e todas as informações adicionais poderão ser conferidas através da página de participação.

