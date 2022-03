Goleiro do Bahia rememora ataque contra ônibus do clube: ‘senti uma porrada no rosto’

Foto: Reprodução/ E.C Bahia O goleiro Danilo Fernandes, atingido no rosto por estilhaços de uma bomba caseira que foi jogada no ônibus do Bahia, concedeu uma entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (1°), no centro de treinamento do clube.

Durante a fala do jogador, ele relembrou os momentos após o atentado e revelou que não percebeu do que se tratava porque estava com fone de ouvido no momento em que o artefato atingiu o ônibus.

“Como eu estava de fone de ouvido não estava ouvindo o que acontecia. Só percebi quando senti uma porrada no rosto sem saber o que estava acontecendo. Até que alguém falou que foi uma bomba e quando me dei por conta estava sangrando”, contou o jogador.

De acordo com o g1 Bahia, o jogador disse que apesar da preocupação com o olho esquerdo, a maior preocupação dos médicos foi com um corte no pescoço.

Danilo lamentou o ocorrido e as marcas que ganhou após o atentado.

“São marcas que vão ficar para a vida toda por uma coisa que você não gostaria. E podia ter sido uma coisa pior. Principalmente pelo corte no pescoço que foi bem profundo. O médico disse que poderia ter pegado em uma veia mais sensível. A barba até ajudou”, disse.

Segundo o goleiro, ele não deve deixar o Bahia por conta do ocorrido. Danilo afirmou que a família já se adaptou à cidade e que as autoridades responsáveis devem solucionar o caso.

“Eu, minha família, estamos bem adaptados, apaixonados pelo clube, pela cidade e nenhum momento passou isso na minha cabeça (de deixar o clube). Minha motivação é fazer o que eu mais amo. Não são vândalos que vão mudar isso. O verdadeiro torcedor não faz isso. O verdadeiro torcedor vai ao estádio, mesmo que seja para xingar, para cobrar, mas não faz isso. Minha motivação é fazer o meu melhor, é estar com minha família, com meus companheiros. Estar saudável para fazer o que eu mais amo”, contou.

Guilherme Bellintani, presidente do Bahia, pediu desculpas ao jogador em nome da torcida. Ele também disse que os suspeitos do crime não serão mais representantes dos tricolores.

“Bandidos não vão ser a cara da nossa torcida. Mesmo nos momentos ruins, somos capazes de dar um basta. O ódio não vai vencer e faremos de tudo para que ele não vença”, afirmou.

Agora, Danilo deve passar por um novo procedimento médico ainda nesta semana.