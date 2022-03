Golpe do falso namoro: 1 a cada 4 brasileiros já caíram

Uma nova pesquisa sugeriu que 1 a cada 4 brasileiros já teria sido enganado com falsos perfis na internet. O levantamento foi realizado pela PSafe, empresa de cibersegurança, e focou no golpe de relacionamento virtual.

Os dados apontam que um total de 34,38% dos entrevistados alegaram que já tiveram relacionamento online e 24,59% admitiram que conversam na verdade com golpistas, o que só descobriram depois.

Ao todo 10.755 pessoas foram entrevistadas e compõem os dados da pesquisa.

Golpes dos “scammers”

Os falsos namorados são chamados de “scammers” e tiveram ainda mais atenção depois de um documentário divulgado por um serviço de streaming.

“Alguns sinais são importantes para que as pessoas não se tornem vítimas. A maioria das pessoas (34,33%) revelou que descobriu o golpe porque desconfiou das fotos, que é um dos pontos de atenção, mas não o único. Em seguida, veio o fato de nunca fazer uma chamada de vídeo (19,80%) e também o comportamento suspeito nas redes sociais (17,95%)”, disse para o portal Extra o executivo-chefe de Segurança da PSafe, Emilio Simoni.

O golpe do falso namoro é mais comum do que parece e Psafe á teria bloqueado 8,5 mil perfis só nos últimos seis meses. “Os principais aplicativos que sofrem esses ataques são Facebook, Instagram e Tinder. E aí está o perigo, porque essas são algumas das principais redes em que as pessoas se relacionam”, completou Simoni.

Confira a porcentagem de onde as pessoas, que se disseram vítimas do golpe do falso namora, se conheceram e, de acordo com a pesquisa:

Facebook(36,53%);

Outros (31,31%);

Badoo (10,50%);

Sites de jogos on-line (7,93%);

Instagram (6,79%);

Tinder (5,16%).

Como perceber que o namoro é um golpe

O golpe do falso namoro é antigo, e o problema é justamente que os scammers sabem como atrair e enganar as vítimas, por isso, é importante ficar atento. Ao contrário do que se pensava antes, os golpe nem sempre é aplicado com a pessoa que nunca aparece no vídeo, muitas vezes é justamente o contrário.

O golpista chega a simular um falso namoro com a pessoa e até realiza encontros e envia presentes, mas tudo não continua assim pra sempre. Em um determinado momento o pedido de dinheiro começa e é aí que o golpista sai lucrando e depois some, quando a vítima percebe o golpe.

Por isso, é importante deixar atento e evitar fazer empréstimos no seu nome para terceiros, mesmo que sejam pessoas próximas. O golpista pode namorar com você por meses e até anos.

