Governador Renan Filho e Prefeito Ronaldo Lopes inauguram obras em Penedo

Entrega da rodovia AL 105, inauguração do CISP e ordem de serviço para pavimentação de ruas

Decom PMP

O Prefeito Ronaldo Lopes e o Governador Renan Filho inauguram nesta terça-feira, 22, a rodovia AL-105, que liga Penedo a Pindorama, investimento iniciado quando o atual gestor penedense liderou o Departamento de Estradas e Rodagens de Alagoas (DER-AL).

A solenidade da entrega do importante investimento para Penedo e região acontece às 10 horas, nas imediações da rotatória da AL-105, mais conhecida como Trevo da Toca do Índio.

Na mesma oportunidade, Renan Filho assinará ordens de serviço para asfaltar mais 16 quilômetros de ruas da cidade que ganhou 10 km de pavimentação do atual governo estadual, e também da rodovia entre Penedo e Porto Real do Colégio.

Em seu início, a obra entre as cidades ribeirinhas pavimentará o acesso ao povoado Tabuleiro dos Negros, a partir da rodovia AL 110, estrada que liga o Baixo São Francisco ao Agreste cuja recuperação está em fase de conclusão pelo governo estadual.

Outro investimento que será entregue nesta terça, 22, é o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), construído ao lado do quartel do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) no bairro Raimundo Marinho, parte alta de Penedo.

O CISP modelo 2 será a nova sede das delegacias regional e municipal da Polícia Civil, mais um investimento em segurança pública realizado durante os mandatos de Renan Filho.

Além da Polícia Civil, o governador dotou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros com sede própria em Penedo, melhorias para condições de trabalho das corporações que também receberam novos equipamentos, viaturas e reforço no efetivo, com pessoal aprovado por meio de concurso público.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte