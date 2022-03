governo conclui pagamentos da quinta rodada na próxima semana

O Governo Federal concluirá os pagamentos da quinta rodada do Auxílio Brasil na próxima semana. De acordo com as informações oficiais do calendário do benefício, os repasses do mês de março devem acontecer até o próximo dia 31 deste mês. Portanto, todos os usuários deverão pegar o dinheiro até esta data.

Segundo as informações do calendário, cinco grupos ainda deverão receber a quinta rodada de pagamentos nos próximos dias. Nesta semana, resta apenas a liberação para os usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 6. Eles receberão a parcela nesta sexta-feira (25).

A partir da próxima semana, o Governo Federal entrará na reta final dos repasses, ao realizar as liberações para os outros quatro grupos restantes. Veja abaixo.

SEGUNDA (28) – Usuários com NIS final 7

TERÇA (29) – Usuários com NIS final 8

QUARTA (30) – Usuários com NIS final 9

QUINTA (31) – Usuários com NIS final 0

Para este mês de março, o Governo Federal estima que pouco mais de 18 milhões de pessoas estão aptas ao recebimento do benefício. Entre os meses de fevereiro e março, o Ministério da Cidadania aponta que pouco mais de 2 mil indivíduos entraram no projeto. Até aqui, a pasta não divulgou o número total de exclusões.

Ainda de acordo com o Ministério da Cidadania, para este mês de março segue a ideia de que todos os usuários devem ganhar ao menos R$ 400 por mês. Portanto, independente de qualquer situação, todos os usuários precisam ganhar ao menos esse valor. O valor poderá ser menor, mas nunca maior do que o piso.

Os valores poderão subir?

Sim. De acordo com informações de bastidores, membros do Governo Federal e do Ministério da Cidadania seguem em conversas para tentar aplicar um aumento nos valores do Auxílio Brasil. Seria, portanto, uma resposta ao mais recente aumento nos preços dos combustíveis.

Membros do Ministério da Cidadania indicam que o valor do Auxílio Brasil pode subir entre R$ 50 e R$ 100. Todavia, ainda não há uma definição concreta sobre o tema. Até que o Governo tome uma posição, seguem em vigor as regras atuais.

Dessa forma, até segunda ordem o poder executivo seguirá com os pagamentos do benefício com base nos R$ 400 mínimos para todos os usuários. O patamar pode ser maior em alguns casos, mas nunca menor.

Auxílio Brasil

O Governo Federal começou os pagamentos do Auxílio Brasil ainda no final do ano passado. De acordo com o Ministério da Cidadania, o primeiro repasse aconteceu em novembro de 2021 para pouco mais de 14,5 milhões de pessoas.

Naquele primeiro momento, o valor do benefício foi distribuído apenas para os usuários que faziam parte do antigo Bolsa Família. A entrada de novos usuários só passou a ser permitida a partir do início deste ano de 2022.

De acordo com dados do Ministério da Cidadania, pouco mais de 3,5 milhões de pessoas entraram no benefício desde o último mês de janeiro. Em entrevista recente, o Ministro da Cidadania, João Roma, disse que o objetivo do Governo Federal é seguir com a inserção de novos usuários nos próximos meses.