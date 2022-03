Governo da Bahia realiza concurso para 28 vagas na Secretaria de Cultura

Para concorrer a uma das oportunidades é necessário que o candidato possua graduação em História, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Comunicação com Habilidades em Produção Cultural, Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, Bacharelado Interdisciplinar em Artes, Licenciaturas ou Bacharelados em Teatro, Dança, Música ou Artes Visuais, dentre outros requisitos.

O profissional admitido terá jornada de trabalho de 40 horas semanais e contará com remuneração mensal de R$ 3.203,34.

Os interessados poderão se inscrever de 7 a 18 de março de 2022, pelo site do Governo do Estado. A classificação dos candidatos será feita por meio de avaliação curricular, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.