Governo da Bahia vai afundar duas embarcações na Baía de Todos-os-Santos em 2022

A Baía de Todos-os-Santos terá mais duas embarcações afundadas ainda em 2022, que se tornarão pontos de mergulho. Anteriormente, o ferry-boat Agenor Gordilho foi colocado no fundo do mar entre o Largo da Vitória e o Yatch Club da Bahia.

Ao Bahia Notícias, o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, afirmou que uma das embarcações a ser afundada será doada pela Marinha do Brasil à pasta. Ainda segundo o titular da Setur, o governo está fazendo o acompanhamento dos navios e identificando quais estão “maduros para receber visitação”.

O afundamento do ferry Agenor Gordilho aconteceu em outubro de 2020. Para isso, a embarcação foi limpa e rebocada para o ponto de afundamento. Após o ferry ser colocado no ponto, a âncora foi solta e a equipe de realização fez a abertura das laterais do casco para que o afundamento fosse mais rápido, o que significou menos riscos ao meio ambiente.

Leia mais notícias sobre Salvador em iBahia.com e siga o portal no Google notícias.