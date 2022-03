Governo do Estado entrega 128 novos leitos em Vitória da Conquista

Fotos: Divulgação

O sudoeste baiano ganhou um reforço na área da saúde nesta sexta-feira (18), com a abertura de 128 novos leitos. O Governo do Estado investiu 29,5 milhões no Novo Hospital Afrânio Peixoto e em mais 48 leitos e uma Sala de Politrauma no Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC).

Em visita ao município, às 9h, o governador Rui Costa entregou a reforma e a ampliação das duas unidades, que compõem a rede de assistência da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Com 80 leitos, o Novo Afrânio Peixoto ofertará serviços de cirurgia, internamento, ambulatório e apoio diagnóstico e terapêutico.

O Serviço de Cirurgia será destinado aos pacientes que necessitem realizar procedimentos cirúrgicos em regime de primeiro e/ou segundo tempo, das subespecialidades de traumato-ortopedia, cirurgia geral, urologia e cirurgia vascular. O internamento será para pré e pós-operatório, em acordo ao perfil cirúrgico da unidade.

A unidade funcionará em regime de 24 horas por dia, sete dias por semana, com acesso exclusivamente por demanda referenciada pela Central Estadual de Regulação ou por meio do Hospital Geral de Vitória da Conquista, integrado aos demais pontos de atenção mediante processos regulatórios.

O Novo Afrânio Peixoto será destinado, inicialmente, para realização de mutirão de cirurgias eletivas, por um período de três meses, considerando a alta demanda na região e o represamento desse tipo de atendimento em virtude da pandemia por covid-19. O acesso dos pacientes ocorrerá a partir do Sistema Lista Única do Complexo Hospitalar de Vitória da Conquista.

Ampliação do HGVC

Referência para o sudoeste baiano, o HGVC passou a contar com mais 48 leitos de enfermaria cirúrgica, que inicialmente serão destinados para atender cirurgias e procedimentos vasculares. Ao longo do tempo, os leitos atenderão também às especialidades de cirurgia geral, oncologia e neurocirurgia. O hospital ganhou ainda uma Sala de Politrauma, com capacidade para atendimento de até seis pacientes politraumatizados ao mesmo tempo.

Feira Cidadã

Também em Vitória da Conquista, a partir desta sexta-feira (18), mais de 7 mil consultas médicas, exames e procedimentos odontológicos serão ofertados na Feira Cidadã. Promovida pela Sesab, a ação fica disponível das 8h às 17h, em uma estrutura montada no estacionamento da Companhia da Polícia Militar, ao lado do antigo aeroporto.

A programação inclui ainda serviços de cidadania, a exemplo de inscrição no CPF, emissão de carteira de identidade e de antecedentes criminais. Para ter acesso à feira e aos serviços, o cidadão deverá usar máscara e apresentar RG, cartão do SUS, comprovante de residência e comprovante de vacinação com as doses em dia.

Vitória da Conquista é a terceira cidade a receber a Feira Cidadã em 2022. No dia 4 de março, os serviços beneficiaram a população de Seabra. Já entre os dias 11 e 14, a Feira Cidadã prestou atendimento ao público feminino em Salvador, no Largo de Roma. A próxima cidade contemplada com a feira é Jequié, na segunda-feira (21).

