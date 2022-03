Governo Federal suspende pagamento de Bolsa Atleta de Paulo André

A Secretaria Especial do Esporte afirma que P.A não tem cumprido o programa de treinamento apresentado em 2021 e por isso a suspensão do valor aconteceu.

“A Consultoria Jurídica do Ministério da Cidadania já emitiu parecer sobre a participação de Paulo André Camilo de Oliveira no Big Brother Brasil, da TV Globo. A pasta encaminhou notificação para o atleta e aguarda a manifestação dele para dar andamento ao processo. Cabe informar que o pagamento foi suspenso preventivamente, já que a lei que disciplina o Programa Bolsa Atleta exige a continuidade dos treinos durante todo o período de recebimento do benefício”, disse a Secretaria Especial do Esporte, em nota publicada nesta quarta-feira (23).

